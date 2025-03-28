قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 28-3-2025
متحدثا بالعربية.. ترامب يوجه رسالة للمسلمين عن صوم رمضان| فيديو
انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق
دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. انتهز الفرصة في آخر ليلة وترية
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-3-2025
تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة
زيلينسكي يتهم روسيا بخرق اتفاق وقف الهجمات
مصر للطيران تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي لإجراءات شحن البضائع والبريد
أفضل دعاء يوم الجمعة .. ردده الآن يشرح الصدر ويريح البال ويفتح أبواب الرزق
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-3-2025
مسؤول عسكري أمريكي: مقـ.ـتل قادة حوثيين في الضربات الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع مقطورة اصطدمت بشرفة منزل بكفر شكر في القليوبية.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
إبراهيم الهواري

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في أعمال رفع مقطورة اصطدمت بشرفة منزل بقرية البقاشين بكفر شكر حيث تم رفع المقطورة ونقلها بعيدا عن المنزل، عبر الاستعانة بونش يصل وزنه 120طن.


جاء ذلك بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة والمهندسه صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر والرائد شريف عبد المنعم نائب مأمور مركز ومدينة كفر شكر وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة تلقت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء امس الخميس بلاغ يفيد باصطدام مقطوره كبيره بشرفه أحد المنازل بقريه البقاشين بكفر شكر وعلي الفور وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بسرعه الدفع  باتنين لودر لسحب المقطورة كما تم التنسيق علي إرسال ونش وزنه 120 طن لسرعه رفع المقطورة مقطوره.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الحادث 

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية تقوم  بتقييم آثار الحادث علي المنزل لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ علي سلامه المواطنين القاطنين بالمنزل،
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

القليوبية حادث كفر شكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

300 جيجا مجانًا.. المصرية للاتصالات WE تفاجئ عملاء الإنترنت المنزلي قبل العيد

موعيد عيد الفطر

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر: 7 لجان لاستطلاع الهلال والإفتاء تعلن الرؤية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

عيد الفطر 2025

موعد عيد الفطر 2025 .. فلكيا رمضان 29 يوما.. ودار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

آخر جمعة من رمضان

آخر جمعة من رمضان .. 4 ركعات أوصى بها النبي تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

صورة أرشيفية

بعد تحقيقات مكثفة.. الأمن يلقي القبض على تيك توكر شهير بتهمة انتهاك الآداب العامة

ابراهيم الطوخي

الجملي هو أملي .. تعرف على سبب وفاة إبراهيم الطوخي أشهر بائع سمين فى مصر

الأرصاد الجوية - أرشيفية

ماتلبسش خفيف .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

ترشيحاتنا

عدلي القيعي

عدلي القيعي: مسؤولو الكرة المصرية استدرجوا الأهلي إلى الفخ

الأهلي

محمد شوقي وعدلي القيعي يسبقان بعثة الأهلي إلى موريتانيا

منتخب مصر

لاعب الزمالك السابق: تأهل منتخب مصر لكأس العالم ليس إنجازا

بالصور

أبطال فيلم فار بـ 7 أرواح يحتفلون بالعرض الخاص

سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان
سليمان عيد ومحمد رضوان

تخلص من الوزن الزائد في رمضان بهذه العشبة المذهلة

الكرش
الكرش
الكرش

لوسي تكشف أسرار وكواليس فهد البطل في ضيافة صدى البلد

لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد
لوسى فى ضيافة صدى البلد

فيديو

جيهان أنور مع تقى الجيزاوي

كسر توتري.. جيهان أنور تروي موقفا مثيرا لحظة التمثيل أمام عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد