رفع مقطورة اصطدمت بشرفة منزل بكفر شكر في القليوبية.. صور

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في أعمال رفع مقطورة اصطدمت بشرفة منزل بقرية البقاشين بكفر شكر حيث تم رفع المقطورة ونقلها بعيدا عن المنزل، عبر الاستعانة بونش يصل وزنه 120طن.



جاء ذلك بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة والمهندسه صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر والرائد شريف عبد المنعم نائب مأمور مركز ومدينة كفر شكر وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة تلقت في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء امس الخميس بلاغ يفيد باصطدام مقطوره كبيره بشرفه أحد المنازل بقريه البقاشين بكفر شكر وعلي الفور وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بسرعه الدفع باتنين لودر لسحب المقطورة كما تم التنسيق علي إرسال ونش وزنه 120 طن لسرعه رفع المقطورة مقطوره.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الحادث

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية تقوم بتقييم آثار الحادث علي المنزل لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحفاظ علي سلامه المواطنين القاطنين بالمنزل،

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل مع الحادث بكل جدية ومسؤولية، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.