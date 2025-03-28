بقوة 7,7 درجات.. زلزال عنيف يضرب وسط بورما

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالا بقوة 7,7 درجات يضرب وسط بورما.

وفي وقت سابق؛ ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر شمال تشيلي في الساعة 22:55:53 بتوقيت جرينتش ، وفقًا لما ذكره مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وُجد مركز الزلزال، الذي يبلغ عمقه 105.5 كيلومتر، عند خط عرض 20.29 درجة جنوبًا وخط طول 69.31 درجة غربًا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

ويعد هذا الزلزال هو الثاني خلال أيام قليلة حيث ضربت هزة أرضية قوتها 5.5 على مقياس ريختر ساحل وسط تشيلي.

وكان مركز الزلزال على عمق 57 كيلومترًا (35.42 ميلًا).

