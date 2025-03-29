انتبه.. أشياء يجب تناولها على معدة فارغة للسيطرة على مرض السكري وضغط الدم

نصادف يوميًا أشخاصًا شُخِّصوا بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو كليهما عالميًا، لا سيما في يومنا هذا تلعب خيارات نمط الحياة، وخاصةً النظام الغذائي، دورًا مهمًا في إدارة هذه الحالات، ومن الطرق الفعالة تناول أطعمة ومشروبات معينة على معدة فارغة، يمكن لهذه العلاجات الطبيعية أن تساعد في التحكم بمستويات سكر الدم وضغط الدم، مما يُضفي أجواءً إيجابية على يومنا.

إليك 3 أشياء يُمكننا إضافتها إلى روتيننا الصباحي لحياة أكثر صحة.

1- ماء القرفة مع مسحوق الفلفل الأسود

تشتهر القرفة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين، إضافة الفلفل الأسود يعزز فوائدها لاحتوائها على البيبيرين، الذي يُحسّن امتصاص العناصر الغذائية، شرب كوب من ماء القرفة مع رشة من الفلفل الأسود على معدة فارغة يُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، هذا المزيج فعال بشكل خاص في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات في الجسم.

2- ماء بذور الحلبة

بذور الحلبة علاج طبيعي يُستخدم على نطاق واسع لإدارة داء السكري، هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يُبطئ امتصاص السكر في الدم ويساعد في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة، نقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وشربها على معدة فارغة؛ يُعزز مستويات السكر في الدم، ويُحسّن حساسية الأنسولين، ويُساعد حتى في خفض ضغط الدم.

3- ماء الكركم مع عصير الليمون

الكركم، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، خيار رائع آخر لتنظيم سكر الدم وضغط الدم، الكركمين، المركب النشط في الكركم، يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ويعزز حساسية الأنسولين، إضافة القليل من عصير الليمون يمكن أن يعزز الفوائد من خلال تحسين الهضم وإزالة سموم الكبد، شرب هذا المزيج على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، واستقرار سكر الدم، والتحكم في ضغط الدم بفعالية.