أوقاف الوادي الجديد: تجهيز 10 ساحات كبرى و202 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف الوادى الجديد، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك حيث تم تجهيز وفرش 10 ساحات كبرى و200 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على إصدار توجيهاته للادارات المختصة بتجهيز المساجد وساحات الصلاة وتخصيص إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جميع شؤون المساجد والترتيبات اللازمة لصلاة العيد وأثناء الصلاة وبعدها، وتوزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن تكون خطبة عيد الفطر فى حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

من جانبه وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ لمتابعة الموقف وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها طوال أيام العيد.