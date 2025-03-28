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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مزيج من الهاتف واللابتوب.. هواوي تبتكر مفهوم الكمبيوتر الهجين

هاتف هواوي
هاتف هواوي
شيماء عبد المنعم

دفعت هواوي Huawei، حدود الابتكار في تصميم الهواتف القابلة للطي، حيث اختبرت مجموعة واسعة من المفاهيم بدءا من الأجهزة القابلة للطي على شكل كتب أو القابل للطي رأسيا بتصميم صدفي، بالإضافة مفاهيم ثلاثية الطي، وأخيرا الهواتف القابلة للطي بشاشة الجانبية. 

ووفقا لما نشره أحد المسربين على موقع Weibo، تعمل هواوي على تطوير جهاز كمبيوتر جديد يحمل “عامل شكل جديد غير متوقع”، يبدو أن الجهاز سيكون مزيجا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والكمبيوتر اللوحي والهاتف المحمول، لكن لا توجد صور لتوضح بشكل دقيق ما يعنيه ذلك.

هواوي تبتكر مفهوم الكمبيوتر الهجين

 

إذا كان التسرب صحيحا، فمن المتوقع أن يعمل جهاز الكمبيوتر الغامض بنظام تشغيل هواوي HarmonyOs، وهو إصدار من نظام التشغيل الداخلي المصمم للابتعاد عن جذور أندرويد، إلا أن النظام لم يتم تحسينه بالكامل بعد، مما يعني أن هواوي قد تواجه بعض التحديات في حل المشكلات قبل الإطلاق التجاري.

يمثل المعالج علامة استفهام كبيرة أخرى، حيث يدعي التسرب أن الجهاز سيستخدم شريحة جديدة من هواوي، لكن التفاصيل المتعلقة بها نادرة.

ومع ذلك، كشف تقرير منفصل الأسبوع الماضي عن معالج كمبيوتر يسمى Kirin X90 مؤخرا في قائمة صينية، وقد يستخدم الكمبيوتر القادم هذه الشريحة نفسها.

ومع ذلك، إذا كانت هذه هي الشريحة المقصودة، فلا تتوقع أداء متطور، حيث يشاع أنها تعتمد على تقنية تصنيع 7 نانومتر من شركة SMIC، والتي تتخلف عن أحدث الرقائق من آبل و كوالكوم و إنتل.

تمتلك هواوي تاريخ حافل بتجربة تصاميم جرئية، وغالبا ما تطلقها بكميات محدودة، إذا كان هذا الكمبيوتر الهجين حقيقيا، فقد يكون عرضا تقنيا أكثر من منتجا تجاريا واسع الانتشار.

ومع ذلك، إذا تمكنت هواوي من دمج وظائف الكمبيوتر والجوال والكمبيوتر اللوحي في جهاز واحد سلس، فقد يعيد تعريف ما يمكن أن يكون عليه الكمبيوتر الشخصي كما نعرفه.

هواوي جهاز كمبيوتر الهواتف القابلة للطي

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