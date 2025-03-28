جوجل تحسن التخطيط للسفر عبر خدمات الخرائط والبحث والفنادق

قدمت شركة جوجل Google، تحديثات جديدة لخدمة الخرائط والبحث والفنادق، التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تخطيط الرحلات والإجازات القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، يشمل تطبيق خرائط جوجل، على ميزة مبتكرة يمكنها تحديد المواقع من لقطات الشاشة وحفظها ضمن قائمة، مما يسهل على المستخدمين تخطيط رحلاتهم قبل أن تضيع تلك اللقطات من أفكار السفر وسط الصور المخزنة على الهاتف.

جوجل تحسن التخطيط للسفر عبر تطبيق مابس

بمجرد تفعيل هذه الميزة الجديدة في تطبيق الخرائط، ستتعرف التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأماكن المذكورة في لقطات الشاشة المخزنة في الجهاز، وتعرضها في الخريطة، مع إمكانية مراجعتها وحفظها ضمن قائمة يمكن مشاركتها مع الآخرين.

ومن المقرر أن يبدأ طرح هذه الميزة لمستخدمي تطبيق الخرائط على أجهزة آيفون هذا الأسبوع، على أن تصل في تحديث مستقبلي لأجهزة أندرويد.

وتعمل جوجل على تعزيز ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث، إذ ستتوفر أدوات تخطيط الرحلات قريبا في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، مما يتيح للمستخدمين إنشاء خطط سفر مفصلة لمناطق أو دول بأكملها.

ومع التحديث الجديد، يمكن لميتخدمي جوجل مابس البحث باستخدام عبارات مثل أنشئ خطة سفر إلى اليونان تركز على التاريخ، للحصول على توصيات تتضمن تقييمات وصورا من المستخدمين، مع إمكانية حفظ تلك المواقع في خرائط جوجل أو تصديرها إلى مستندات جوجل أو البريد الإلكتروني.

وإضافة إلى ذلك، ستتوسع أداة Google Lens، التي توفر معلومات حول العناصر التي تشير إليها كاميرا المستخدم، لتدعم قريبا لغات جديدة، مثل الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

وأما ميزة تنبيهات انخفاض الأسعار، المتاحة حاليا في رحلات جوجل، فسوف ستصبح متاحة عالميا في أداة البحث عن الفنادق هذا الأسبوع في الهواتف والمتصفحات.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين تتبع أسعار الفنادق لوجهات وتواريخ محددة عبر إشعارات البريد الإلكتروني، مع مراعاة عوامل مثل الموقع، والتصنيف.