سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 28 مارس

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 مارس 2025، كالتالي:
بنك التعمير والإسكان:
سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.610 جنيه للشراء و50.710 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية:
في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار 50.580 جنيه للشراء و50.680 جنيه للبيع.
ميد بنك:
سجل ميد بنك سعر الدولار عند 50.560 جنيه للشراء و50.660 جنيه للبيع.
QNB الأهلي:
في بنك QNB الأهلي، بلغ سعر الدولار 50.550 جنيه للشراء و50.650 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 50.550 جنيه للشراء و50.650 جنيه للبيع.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:
بلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.550 جنيه للشراء و50.650 جنيه للبيع.
بنك البركة:
سجل بنك البركة سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي:
سجل البنك العقاري المصري العربي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
المصرف العربي الدولي:
سجل المصرف العربي الدولي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
سجل كريدي أجريكول سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
بنك مصر:
سجل بنك مصر سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
اتش اس بي سي HSBC:
في بنك HSBC، بلغ سعر الدولار 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي:
سجل البنك المصري الخليجي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
المصرف المتحد:
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس):
سجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري:
في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 50.515 جنيه للشراء و50.654 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني NBK
سجل بنك الكويت الوطني سعر الدولار عند 50.500 جنيه للشراء و50.600 جنيه للبيع.