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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 28 مارس

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 28 مارس 2025، كالتالي:

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.610 جنيه للشراء و50.710 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر الدولار 50.580 جنيه للشراء و50.680 جنيه للبيع.

ميد بنك

سجل ميد بنك سعر الدولار عند 50.560 جنيه للشراء و50.660 جنيه للبيع. 

QNB الأهلي

في بنك QNB الأهلي، بلغ سعر الدولار 50.550 جنيه للشراء و50.650 جنيه للبيع. 

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدولار عند 50.550 جنيه للشراء و50.650 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

بلغ سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 50.550 جنيه للشراء و50.650 جنيه للبيع. 

بنك البركة

سجل بنك البركة سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

البنك الأهلي المصري:

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

البنك العقاري المصري العربي

سجل البنك العقاري المصري العربي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB):

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل المصرف العربي الدولي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

سجل كريدي أجريكول سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

بنك قناة السويس:

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

بنك مصر

سجل بنك مصر سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

اتش اس بي سي HSBC:

 في بنك HSBC، بلغ سعر الدولار 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

البنك المصري الخليجي:

سجل البنك المصري الخليجي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.

المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع. 

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدولار عند 50.520 جنيه للشراء و50.620 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري:

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 50.515 جنيه للشراء و50.654 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل بنك الكويت الوطني سعر الدولار عند 50.500 جنيه للشراء و50.600 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

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