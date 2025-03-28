عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبل قبل عيد الفطر المبارك.

وقالت غانم خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على قناة الأولى، إننا نمر بموجة حارة خلال هذه الفترة، وكانت الذروة أمس الخميس، ولكن اليوم درجات الحرارة تنخفض عن أمس.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أمس كانت 36 درجة، واليوم نسجل 32 درجة، وأن هناك كتلا هوائية صحراوية هي التي تجعل الجو حارا.

رياح مثيرة للرمال والأتربة



ولفتت إلى أن فترة الليل سنشعر بالانخفاضات في درجات الحرارة، وأن اليوم هناك نشاط للرياح سرعته من 30 إلى 40 كيلو مترا على الساعة، بمعظم محافظات الجمهورية، ما سينتج عنه رياح مثيرة للرمال والأتربة، على أغلب المحافظات من القاهرة الكبرى.



وأشارت إلى أن الرياح سينتج عنها حالة من عدم الانتظام في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، أما البحر المتوسط ستكون الموجة من 2 إلى 3 أمتار، ولذلك ننصح بتوخي الحذر أثناء التعمق بالبحر المتوسط.



درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه 33 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة

عودة انخفاض درجات الحرارة

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه متوقع أن تشهد حالة الطقس على البلاد، اعتبارا من غد السبت، انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بنحو معدل يقارب 5 درجات مئوية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة في فترات الشبورة والأمطار والعواصف الترابية أيضا، التي قد تحجب الرؤية أحيانا على الطرق.