ماتلبسش خفيف .. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود طقس اليوم الجمعة حار نهارا على كافة الأنحاء معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ،وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ،بارتفاع أمواج من 2:3 متر ،فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة بارتفاع أمواج 1.5:2 متر.



وأفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من 40:50 كم/س .

طقس اليوم الجمعة



من جانبها توقعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد ، أن حالة الطقس اليوم الجمعة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى 33 درجة مئوية.



تابعت غانم قائلة : أن سيكون هناك استمرار لنشاط الرياح المثيرة للأتربة في أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يشهد يوم السبت مزيدًا من الانخفاض الطفيف، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 28 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك، حذرت عضو المركز الإعلامي من عودة الرياح المثيرة للرمال والأتربة يوم الثلاثاء، مشددة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، عبر ارتداء الكمامات لتجنب التعرض لكميات الأتربة المتوقعة.

وتطمئن هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بأنه اعتبارا من السبت 29 مارس، سوف تشهد البلاد موجة انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

لذا تحذر هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، لعدم استقرار درجات الحرارة المتوقع أن تشهد انخفاض جديد خلال الأيام القادمة، وتحذر أيضا بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق في فترات الشبورة والعواصف الترابية.

