المنوفية.. إزالة 1117 حالة تعد ومتغير مكاني وبناء مخالف

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن أنه تم إزالة 1117 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة .

جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام ، يأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون .



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من الموجة ونجحت الوحدات المحلية بالتعاون التام مع مختلف جهات الولاية نجحت في إزالة 79 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( أملاك خاصة ) علي مساحة 11093 م2، وتنفيذ إزالة فورية لـ 22 حالة بناء مخالف تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية علي مساحة 2122م2 ، وإزالة 29 حالة بناء بدون ترخيص علي مساحة 4923 م2 ، وأخرى إزالة 805 حالة مباني مخالفة علي مساحة 93166م2 و 182 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 66 فدان و4قيراط بنطاق المحافظة .



وشدد محافظ المنوفية علي استمرار شن الحملات المكثفة لتنفيذ الإزالات الفورية والتعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرجاء المحافظة خلال أجازة عيد الفطر ، مشيراً إلي أنه تم تشكيل غرفة مركزية بالمحافظة للمتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي تعديات مخالفة وإعداد بيان يومي بها والتأكد من إحالة كافة المخالفات للنيابة العامة لأعمال شئونها ،مؤكداً أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه.



جدير بالذكر أن الموجه الــ 25 يتم تنفيذها علي 3 مراحل ، المرحلة الأولى بدأت عملها 8 وحتى 28 فبراير الماضي ، وبدأت المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس الجاري ،

والمرحلة الثالثة ستبدأ عملها في الفترة من 5 وحتي 25 إبريل 2025.