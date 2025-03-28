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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وشركة "cscec" الصينية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعه المستمرة للمشروع، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم متابعته بشكل دوري من القيادة السياسية، ويمثل علامة بارزة على التعاون المصري الصيني في مجال التنمية العمرانية، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، ولا سيما أن شركة "CSCEC" الصينية المنفذة للمشروع تتولى تنفيذ العديد من المشروعات في مصر.

وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، خطة العمل وتقدم الأعمال، مؤكدا ضرورة الالتزام التام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً مواصلة تقديم الدعم المطلوب للانتهاء من المشروعات، وأهمية المتابعة الدورية للأعمال.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن مستجدات الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة إلى 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، تتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً، وكذا البرج الأيقوني بارتفاع حوالي 400متر.

وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من الاقتراحات لدفع العمل بالمشروعات وآليات تنفيذها، حيث أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية من خلال التواجد الميداني اليومي وإعداد التقارير التفصيلية عن تقدم الأعمال بالمشروع. 

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

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