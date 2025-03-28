إنجي كيوان تتصدر تريندات السوشيال ميديا بسبب سيد الناس وتقابل حبيب

تصدرت الفنانة الشابة إنجي كيوان تريندات السوشيال ميديا بعد نجاحها في تجسيد شخصيتي كاريمان وراجية في مسلسلي "وتقابل حبيب" و"سيد الناس".

استطاعت إنجي كيوان أن تلفت الأنظار بقوة على الساحة الفنية في موسم دراما رمضان 2025، حيث تألقت بشكل لافت في عملين دراميين مميزين.

ورأى رواد السوشيال ميديا أن إنجي كيوان نجحت في تقديم شخصية "كاريمان"، بمسلسل "وتقابل حبيب"، منسقة الدي جي الشهيرة الفتاة التى تحب من طرف واحد، ببراعة وبأسلوب بسيط وجذاب، مما جعلها محط أنظار الجمهور وأثبتت قدرتها على التعبير عن مشاعر معقدة وأحاسيس عميقة بكل سلاسة.

وفي مسلسل "سيد الناس"، قدمت إنجي دور "راجية"، الفتاة التي تعمل مع مافيا عصابات خطرة تديرها شخصية محمود قابيل، وبالرغم من اختلاف الدورين تمامًا، نجحت في تقديم أداء مميز ورائع في كل منهما، وأثارت إعجاب الجمهور الذي قام بإعادة نشر مقاطع عديدة لها من مسلسل "وتقابل حبيب" و"سيد الناس"، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

يذكر أن مسلسل "سيد الناس" تشارك في بطولته أمام عمرو سعد وإلهام شاهين ومنة فضالي ونخبة من النجوم، أما مسلسل "وتقابل حبيب" فتشارك في بطولته مع ياسمين عبدالعزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم.