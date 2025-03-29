سعر خيالي لسيارة أستون مارتن VOLANTE .. قدرات خارقة

كشفت أستون مارتن الإنجليزية والمتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، عن أحدث سياراتها الرياضية التي تحمل اللقب VANQUISH VOLANTE، وتأتي هذه السيارة بتصميم الكوبيه، مع حزمة من التجهيزات وبسعر خيالي، نسبة إلى تمتعها بقدرات عالية الاداء وتصميم فريد.

القدرات الفنية للسيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تعتمد السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE على محرك من 12 اسطوانة، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 614 كيلووات ما يعادل 835 حصانا، و1000 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تسارع مذهل لسيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تصل السرعة القصوى للسيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE إلى 345 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.4 ثانية.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تجهيزات السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تضم السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE فتحة سقف قماشية يمكن فتحها في 14 ثانية، و16 ثانية للاغلاق، مع سرعات تقدر بـ 50 كيلومتر في الساعة، بينما تمتلك مقصورة مميزة تجم بين الفخامة والجانب العصري.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تحتوي السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE من الداخل على عجلة قيادة متعددة الوظائف، ناقل سرعات عن طريق زر للتحكم، وبصمة لتشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرش داخلي للمقاعد من الجلد الفاخر، شاشة تعمل باللمس للتحكم في الأوامر المختلفة، نظام ترفيهي صوتي عالي الاداء.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

أسعار السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تأتي السيارة VANQUISH VOLANTE المقدمة عالميًا بأسعار تتخطى 400 ألف يورو.