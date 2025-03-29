قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء آخر رمضان .. ردد أدعية وداع شهر الصيام تجعلك من الفائزين بخيري الدنيا والآخرة
إدارة ترامب تحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسميًا
منتخب الشباب يبحث عن وديتين استعدادًا لـ أمم إفريقيا تحت 20 سنة
محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني
القبض على شخص بحوزته 15 ألف قرص مخدر بمطروح
سفلاق تتلألأ بنور القرآن.. تكريم 173 حافظًا لكتاب الله في ساقلتة بسوهاج
باحث: إسرائيل لديها أهداف فى لبنان تريد استكمالها بالحرب
وظائف الأزهر 2025.. الإعلان رسميا عن 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال
أخبار أسوان | استعدادات لعيد الفطر .. قبطي ينظم حفل افطار.. وتكريم حفظة القرآن
دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار
الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر خيالي لسيارة أستون مارتن VOLANTE .. قدرات خارقة

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE
أستون مارتن VANQUISH VOLANTE
صبري طلبه

كشفت أستون مارتن الإنجليزية والمتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، عن أحدث سياراتها الرياضية التي تحمل اللقب VANQUISH VOLANTE، وتأتي هذه السيارة بتصميم الكوبيه، مع حزمة من التجهيزات وبسعر خيالي، نسبة إلى تمتعها بقدرات عالية الاداء وتصميم فريد.

القدرات الفنية للسيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تعتمد السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE على محرك من 12 اسطوانة، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 614 كيلووات ما يعادل 835 حصانا، و1000 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تسارع مذهل لسيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تصل السرعة القصوى للسيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE إلى 345 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.4 ثانية.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تجهيزات السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تضم السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE فتحة سقف قماشية يمكن فتحها في 14 ثانية، و16 ثانية للاغلاق، مع سرعات تقدر بـ 50 كيلومتر في الساعة، بينما تمتلك مقصورة مميزة تجم بين الفخامة والجانب العصري.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تحتوي السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE من الداخل على عجلة قيادة متعددة الوظائف، ناقل سرعات عن طريق زر للتحكم، وبصمة لتشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فرش داخلي للمقاعد من الجلد الفاخر، شاشة تعمل باللمس للتحكم في الأوامر المختلفة، نظام ترفيهي صوتي عالي الاداء.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

أسعار السيارة أستون مارتن VANQUISH VOLANTE

تأتي السيارة VANQUISH VOLANTE المقدمة عالميًا بأسعار تتخطى 400 ألف يورو.

أستون مارتن VANQUISH VOLANTE Volante Vanquish أسعار أستون مارتن VANQUISH VOLANTE أسعار أستون مارتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

رسميا.. الاثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة بعد تحري الهلال

امتى عيد الفطر

امتى عيد الفطر ؟ وداعاً رمضان دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد رسمياً

وقفة عيد الفطر 2025

هل وقفة عيد الفطر 2025 غدا؟.. الإفتاء تحددها بعد 17 ساعة

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

المستشار راضي فوزي

مصرع مستشار وابنيه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببنى سويف

موعد عيد الفطر

وداعاً شهر الصيام.. انتهاء صلاة التراويح والتهجد الليلة.. والأحد موعد عيد الفطر فلكياً

أحمد كجوك وزير المالية

المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها

ترشيحاتنا

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر: الشريعة الإسلامية تحمل رسائل "طمأنة وتحصين وتمكين" للإنسانية

درس التراويح

درس التراويح بالجامع الأزهر: الوقت نعمة يجب الاستفادة به واستثماره

خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى قوله تعالى "اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً"

بالصور

أهالي قرية أبو نجاح بالزقازيق يحتفلون بتكريم 800 حافظ للقرآن الكريم

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025.. أعرف السعرات الحرارية

طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025
طريقة عمل كعك العيد مثل المحلات 2025

احذر.. استخدام الإير فراير باستمرار يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا
مخاطر ٱستخدام الإير فراير يوميا

بطاطس بيوريه وبيض مدحرج.. سحور يوم 29 رمضان مُغذي ومُشبع

سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان
سحور يوم 29 رمضان

فيديو

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

المطربة ياسمينا العلواني

ياسمينا العلواني تعلن اعتزال الغناء وارتداء الحجاب: اللهم ردنا إلى دينك

محمد شاهين

وسام في مسلسل لام شمسية: محمد شاهين يتقمص دورا معقدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد