يد الزمالك يفوز على سبورتنج في منافسات دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 26 - 19، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ، على صالة الأخير ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة النهائية لبطولة دوري المحترفين.

تفاصيل المباراة

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 11 - 7 ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الابيض بنتيجة 26 - 19.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد بالزمالك من: حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، محمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، ماركو ماركيس مدرباً لحراس المرمى، أشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، أشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي" احمد خشبة مديرا اداريا، محمد سامي إدارياً".