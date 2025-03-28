أيمن موكا يدرك التعادل لسيراميكا كليوباترا في مرمى الزمالك بكأس مصر

نجح ايمن موكا في تسجيل الهدف الأول لنادي سيراميكا كليوباترا في مرمى نادي الزمالك لتصبح النتيجة ١-١، في نصف نهائي كأس مصر التي انطلقت في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وسجل موكا الهدف بعد تمريرة عرضية سحرية من إسلام عيسي في الدقيقة ٥٨ من عمر اللقاء.

الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، في نصف نهائي كأس مصر التي انطلقت في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

سجل هدف الزمالك عبدالله السعيد في الدقيقة ٣٣ من انطلاق المباراة من ركلة جزاء احتسبت على مدافع سيراميكا كليوباترا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سديخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر التي انطلقت في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.