71 كيلو مواد مخدرة.. حبس 9 من تجار الكيف في 5 محافظات

قررت جهات التحقيق حبس 9 تجار مخدرات ضبط بحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش .

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .



تمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.. وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدول لوحات").

وفى مديرية أمن السويس تمكنت الحملات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجحت الحملات مديرية أمن مطروح من ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).

وفى مديرية أمن سوهاج تمكنت الحملات من ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات ..وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير.. وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.