اشتعال مشاجرة دامية بين أبناء عمومة في المنشاة بسوهاج وسقوط ضحايا

شهد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج مشاجرة عنيفة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص من الطرفين بجروح قطعية متفرقة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة.

يفيد بورود بلاغ عن نشوب مشاجرة بين طرفين من أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة عدة أشخاص بجروح متفرقة.

المصابين من الطرف الأول:" إسلام أ. م. ع 34 عامًا، سائق، مصاب بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى- محمود أ. م. ع 32 عامًا، سائق، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالجبهة- حازم ع. م. ع 25 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر".

"خالد ع. م. ع 18 عامًا، عامل- عبد الناصر م. ع. ب 50 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى"، المصابين من الطرف الثاني:" حمادة هـ. ع. ا 40 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بالبطن واليد اليمنى- عادل هـ. ع. ا 45 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليمنى".

"مجدي هـ. ع. ا، 46 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بكف اليد اليمنى- ماجده هـ. ع. ا 32 عامًا، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالكتف الأيسر- عبد العال ج. ع. س 40 عامًا، عامل".

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

التحقيقات والإجراءات القانونية

بالفحص، تبين أن الطرفين أبناء عمومة، وتم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة الرابع من الطرف الأول على سلاح أبيض "مطواة"، وبحوزة الخامس من الطرف الثاني على "مطواة" أخرى.

تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب وإحداث الإصابات باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.