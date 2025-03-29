المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري استعداداته المكثفة لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بنسختها الثانية والعشرين.

وأجرى الفريق تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكره المفتوح المقام في القاهرة، استعدادًا للمباراة المرتقبة التي ستقام الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على إستاد السويس الجديد.

وقد قرر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني مواصلة التدريبات في القاهرة، حيث يسعى الفريق للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوض المواجهة الحاسمة. ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى السويس يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيدخل في معسكر مغلق حتى موعد المباراة لضمان التركيز الكامل وتحقيق أفضل إعداد ممكن.

وتركز التدريبات على عدة جوانب فنية وتكتيكية، حيث حرص المدير الفني على تطبيق بعض الجمل الخططية التي سيعتمد عليها في المباراة، بالإضافة إلى تدريبات بدنية مكثفة لرفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين. كما شهد المران تدريبات خاصة لحراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس، لضمان جاهزيتهم للتعامل مع الهجمات المرتدة والكرات العرضية التي يتميز بها فريق سيمبا.

من جانبه، يسعى المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب بتنزانيا، حيث يدرك الجهاز الفني واللاعبون صعوبة المواجهة أمام فريق قوي يملك خبرات إفريقية كبيرة. ويعول الفريق على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل السفر إلى دار السلام لخوض لقاء الإياب.

ويأمل المصري في مواصلة مشواره الناجح بالبطولة والتقدم إلى نصف النهائي، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها في الأدوار السابقة، مما يجعله أحد الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب هذا الموسم