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موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يواصل تدريباته اليوم السبت استعدادًا للمباراة المرتقبة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 أبريل، على استاد القاهرة الدولي. 

وقد حصل الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع لدعم الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية حماسية، في ظل سعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب، التي ستُقام في العاصمة الموريتانية نواكشوط على ملعب الشيخة ولد بوضياف، يوم الثلاثاء 8 أبريل، في التوقيت نفسه.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى الهلال السوداني للخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمته في الإياب. ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين، خاصة مع رغبة كلاهما في التقدم إلى نصف النهائي.

وسيواجه الفريق المتأهل من هذه المواجهة الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة، مما يزيد من أهمية اللقاء، حيث يسعى كل فريق للاقتراب خطوة أخرى نحو اللقب القاري.

 مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

أما عن القناة الناقلة، فمن المقرر أن تُبث المباراة عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المنطقة العربية، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت الأرضية داخل مصر، التي تتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء.

تترقب الجماهير هذه المواجهة بشغف، حيث يأمل الأهلي في تحقيق نتيجة مريحة تسهل مهمته في الإياب، بينما يطمح الهلال إلى قلب الطاولة وتحقيق مفاجأة أمام بطل أفريقيا التاريخي

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