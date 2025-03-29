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اقرأ وارتق.. تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ| صور
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اقرأ وارتق.. تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ| صور

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
محمود زيدان

شهد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، تكريم 150 طالبًا وطالبة من حفظة كتاب الله الكريم في قرية بقلولة، وسط أجواء إيمانية ورمضانية مباركة.

جاء هذا الاحتفال برعاية كريمة من الدكتور  أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيهات الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. وبحضور الدكتور مدحت يوسف، الراعي الرسمي لهذه المسابقة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والدكتور ياسر الغول، مدير الإدارات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي القرية.

وقال الدكتور مدحت يوسف، الراعي الرسمي للمسابقة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة أوقاف كفر الشيخ ومنسوبيها، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ معين رمضان يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وكافة العلماء الأجلاء بإدارة الأوقاف، على جهودهم المتميزة في تنظيم والإشراف على مسابقة حفظة القرآن الكريم بقرية بقلولة.

وأشار إلى أن المسابقة جاءت تحت عنوان «اقرأ وارتق» وشهدت مشاركة 1200 متسابق، وتم خلالها تكريم أكثر من 150 طالبًا وطالبة من حفظة كتاب الله.

كفر الشيخ بقلولة الأوقاف وزير الأوقاف

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