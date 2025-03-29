نجم الزمالك يوجه رسالة مثيرة بشأن مستقبل زيزو مع الفريق

احتفل اسامة حسن نجم القلعة البيضاء السابق، بفوز نادي الزمالك وتأهله لنهائي كأس مصر ومواجهة بيراميدز في المباراة النهائية.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي موقع فيس بوك : "ياعم والله بنحبك وجماهير الزمالك بتحبك وتعبك ومجهودك من أجل الكيان ٥ سنوات عمرك ماعملت مشكله ولا هربت من المسؤليه"



واضاف: "اول مادخل انكل وكابتن م عشان يشوه صورتك امام الجماهير ربنا نصرك في المنتخب والنهارده تجيب جون صعود نهائي كاس مصر يبقي انت نضيف وربنا بيحبك وجماهير الزمالك بتحبك كل الدعم ليك يا زيزو"

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 2 أبريل المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.