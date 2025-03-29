وفاة السيد عيد نجم المصري السابق بعد صراع مع المرض

أعلن النادي المصري البورسعيدي، وفاة نجمه الدولي الأسبق السيد عيد، في الساعات الأولى من اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.



ونعى المصري البورسعيدي، السيد عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “النادي المصري ينعى نجمه الدولي الأسبق السيد عيد”.





وقال المصري في بيانه: “بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ينعى نجم مصر والنادي المصري، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، الكابتن السيد عيد والذي وافته المنية منذ قليل”.



وأكمل: "مجلس إدارة النادي المصري إذ ينعى الفقيد الغالي، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وانا لله وإنا اليه راجعون".