استطلاع هلال عيد الفطر بأكبر تلسكوب في العالم خلال ساعات

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال عيد الفطر 2025 في مصر، اليوم السبت 29 مارس من مقر المعهد بمرصد حلوان.

موعد عيد الفطر 2025

وينتظر المصريون في جميع أنحاء محافظات مصر، موعد عيد الفطر 2025 واستطلاع هلال شوال لعام 1446 هجرية، وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك .

أول أيام عيد الفطر المبارك

تعد لجنة مرصد حلوان اللجنة الرئيسية التي تقوم بتجميع معلومات استطلاع هلال عيد الفطر المبارك وإرسالها الى مفتي الجمهورية لتحديد مواعيد أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر 2025

وقال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن معهد الفلك يشارك ب 7 لجان لاستطلاع هلال شوال بالتنسيق مع دار الافتاء التى ستعلن الرؤية الشرعية وموعد عيد الفطر المبارك 2025، حيث سيتم إرسال اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

فريق صينى ومصري يرصد هلال عيد الفطر

وصرح الدكتور رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلي أنه لأول مرة سيتم الاستعانة بفريق صينى مع فريق مصري من معهد الفلك لرصد وتصوير هلال شوال من مرصد حلوان بأكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط.

هلال شهر شوال

وأكد رئيس معهد البحوث الفلكية، أن هلال شهر شوال سيكون مولد متواجد في سماء القاهرة في اثناء عملية الإستطلاع، حيث سيظل هلال عيد الفطر في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس.

الأحد أول أيام العيد

واشار إلي أن هذه المدة كافية لرؤية الهلال باستخدام الأدوات الفلكية الحديثة، مما يعني أن الإعلان عن الأحد كأول أيام العيد هو أمر محسوم علميًا وفلكيآ.

أكد الدكتور طه رابح أن الحسابات الفلكية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية دقيقة بنسبة 200%، مشيرًا إلى أن الجدل الحالي غير مبرر علميًا، حيث أن المعطيات الفلكية تؤكد أن هلال شوال سيولد مساء السبت، وسيبقى في السماء لمدة كافية لإثبات دخول شهر شوال.

واستطرد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، ورغم دقة هذه التوقعات الفلكية، فإن دار الإفتاء المصرية هي الجهة المسؤولة عن الإعلان الرسمي لموعد عيد الفطر.

وعلى جانب آخر تعلن دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك ، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء اليوم السبت، وتستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شوال 1446 هجرية، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

ويكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الأحد 30 مارس 2025 إذا تحقَّقَ لدى دار الإفتاء شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.