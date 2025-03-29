قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستبعد محمد السيد من السفر إلى جنوب أفريقيا
كيفية صلاة العيد.. الدليل الشامل لأحكامها وسننها ووقتها
جهاز المخلفات يراقب النظافة حول المساجد والساحات والمتنزهات خلال العيد
حزب حماة الوطن يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف
الإعلامي الحكومي: نثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة لـ غزة
حسام صلاح: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
ترامب يقدم عرضا مغريا للصين مقابل بيع تيك توك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-3-2025
دعاء وداع رمضان .. كلمات تغفر كل ذنوبك وتجبر بخاطرك قبل العيد
الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر
خريطة حفلات عيد الفطر 2025 كاملة .. عمرو دياب وكاريوكي ورامي جمال
العالم على موعد مع حدث هام هذا المساء .. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يعاني منها الملك تشارلز الثالث.. أعراض جانبية لعلاج السرطان

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث
هاجر هانئ

أعلن قصر باكنجهام في بيان أنه تم نقل الملك تشارلز الثالث يوم الخميس الماضي ، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة أثار جانبية مؤقتة تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.

أعراض جانبية لعلاج السرطان

قد يكون لعلاجات السرطان عديد من الآثار الجانبية، يحدث التأثير الجانبي عندما يتلف العلاج الخلايا السليمة، أو عندما تتم إزالة الأعضاء أثناء الجراحة، يمكن أن تكون الآثار الجانبية مختلفة لكل شخص، وللأدوية وأنواع العلاج المختلفة.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أي آثار جانبية، فتحدث إلى فريقك الطبي، قد يكونون قادرين على مساعدتك في إدارتها بطرق متنوعة.

-قلة خلايا الدم البيضاء

هي انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، والتي تعد الدفاع الرئيسي للجسم ضد العدوى، قد يتسبب العلاج الكيميائي في انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، قد يتم فحصك لانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، اعتمادا على نوع العلاج الذي تتلقاه.

تعمل أدوية العلاج الكيميائي عن طريق قتل الخلايا سريعة النمو في الجسم،  الخلايا السرطانية وخلايا الدم البيضاء السليمة، أثناء العلاج الكيميائي، قد يكون لديك خلايا دم بيضاء أقل من الطبيعية لمحاربة الجراثيم، لذلك من المرجح أن تصاب بالعدوى.

سيؤدي غسل يديك في كثير  من الأحيان إلى تقليل فرصتك في الإصابة بالعدوى أثناء العلاج الكيميائي، تحدث مع طبيبك حول طرق أخرى لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا لاحظت أي علامات على العدوى وخاصة الحمى.


 

-وذمة لمفية

إذا تمت إزالة الغدد الليمفاوية أثناء الجراحة، أو إذا أضر العلاج الإشعاعي بالعقدة الليمفاوية أو الوعاء، فقد لا يتمكن السائل اللمفاوي من التصريف بشكل صحيح، قد يتراكم السائل تحت جلدك وداخل جسمك، مما يؤدي إلى التورم. تسمى هذه الحالة الوذمة الليمفاوية.


 

-تساقط الشعر

يمكن لبعض أنواع العلاج الكيميائي أن تجعل شعرك يتساقط، هذه الحالة تسمى الثعلبة، عادة ما ينمو الشعر مرة أخرى بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من انتهاء العلاج.

قد يساعدك غطاء التبريد في الحفاظ على المزيد من شعرك، يتناسب غطاء التبريد بإحكام مع رأسك ويحافظ على برودة فروة رأسك قبل وأثناء وبعد العلاج الكيميائي. وجدت الدراسات أن مدى جودة عمل غطاء التبريد يعتمد على نوع العلاج الكيميائي الذي تتلقاه، تحدث إلى طبيبك حول غطاء التبريد قبل البدء في العلاج الكيميائي.

يختار بعض الأشخاص حلق رؤوسهم قبل أن يبدأ شعرهم في التساقط، أو ارتداء شعر مستعار أو قبعة أو وشاح أثناء العلاج الكيميائي.


 

-الغثيان والقيء

يمكن أن تجعلك علاجات السرطان تشعر بالغثيان في معدتك والقيء في بعض الأحيان، يشعر مرضى السرطان بالمرض بمجرد التفكير في علاج السرطان.

لحسن الحظ، يمكن أن تساعد الأدوية في السيطرة على الغثيان وتجعلك تشعر بتحسن، أخبر طبيبك عندما تشعر بالمرض حتى يتمكنوا من العثور على الدواء الذي يناسبك.

يمكن إدارة الغثيان بطرق أخرى أيضا، يستخدم بعض الأشخاص تقنيات الاسترخاء أو التنويم المغناطيسي أو الوخز بالإبر، للتعرف على أي من هذه الخيارات، تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان قد يكون مناسبا لك.

-مشاكل في التفكير وتذكر الأشياء

يمكن أن تسبب الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء، يطلق على هذا أحيانا "الدماغ الكيميائي"، ويمكن أن يجعل من الصعب على مرضى السرطان القيام بوظائفهم أو مهامهم اليومية.

تشمل نصائح التعامل مع هذه المشكلة الحصول على الكثير من النوم، والنشاط البدني، وتدوين الملاحظات على خططك اليومية ووضع تذكيرات على هاتفك الذكي، والتركيز على مهمة واحدة بدلا من محاولة القيام بعدة أشياء في نفس الوقت.


 

-ألم السرطان

السرطان نفسه وعلاجاته قد يسبب الألم، يمكن أن يجعل الألم من الصعب القيام بأنشطتك العادية ويقلل من نوعية حياتك.

السيطرة على الألم هي جزء مهم من خطة علاج السرطان الخاصة بك، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من الألم. سيكتشف طبيبك سبب الألم وأفضل طريقة للسيطرة عليه.


 

-جلطات الدم (تخثر الأوردة العميقة)

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد العميق، عادة ما تتشكل هذه الجلطات في أسفل الساق أو الفخذ أو الحوض، ولكن يمكن أن تحدث أيضا في الذراع، في بعض الأحيان سوف ينقطع DVT ويذهب إلى الرئتين.

آثار جانبية أخرى

يمكن أن تسبب علاجات السرطان العديد من الآثار الجانبية الأخرى، بما في ذلك التعب وصعوبة الأكل والاكتئاب.

المصدر: cdc

السرطان قصر باكنجهام الملك تشارلز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

الجيش الصومالي

الجيش الصومالي: مقتل 42 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية

الكيوي

ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي؟

السكري

انتبه.. أشياء يجب تناولها على معدة فارغة للسيطرة على مرض السكري وضغط الدم

بالصور

بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة

فوكسهول
فوكسهول
فوكسهول

تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تسلا موديل V
تسلا موديل V
تسلا موديل V

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

فيديو

مي عمر - دينا

دينا: راقصة محترفة أدت مشاهد مي عمر في إش إش

إنجى كيوان

خطفت الأنظار بجمالها.. إنجي كيوان تألقت بعملين مختلفين في رمضان

تصريحات صلاح أبو المجد

صلاح أبو المجد بدون فلتر.. محمد رمضان من أكتر الفنانين انتشارا وياسمين صبري مبتعرفش تمثل

مسلسل لام شمسية

أحمد السعدني: تجربتي في لام شمسية أفادتني خلال علاقتي بأبنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد