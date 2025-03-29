يعاني منها الملك تشارلز الثالث.. أعراض جانبية لعلاج السرطان

أعلن قصر باكنجهام في بيان أنه تم نقل الملك تشارلز الثالث يوم الخميس الماضي ، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة أثار جانبية مؤقتة تتعلق بعلاج السرطان الذي يخضع له.

أعراض جانبية لعلاج السرطان

قد يكون لعلاجات السرطان عديد من الآثار الجانبية، يحدث التأثير الجانبي عندما يتلف العلاج الخلايا السليمة، أو عندما تتم إزالة الأعضاء أثناء الجراحة، يمكن أن تكون الآثار الجانبية مختلفة لكل شخص، وللأدوية وأنواع العلاج المختلفة.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أي آثار جانبية، فتحدث إلى فريقك الطبي، قد يكونون قادرين على مساعدتك في إدارتها بطرق متنوعة.

-قلة خلايا الدم البيضاء

هي انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء، والتي تعد الدفاع الرئيسي للجسم ضد العدوى، قد يتسبب العلاج الكيميائي في انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، قد يتم فحصك لانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، اعتمادا على نوع العلاج الذي تتلقاه.

تعمل أدوية العلاج الكيميائي عن طريق قتل الخلايا سريعة النمو في الجسم، الخلايا السرطانية وخلايا الدم البيضاء السليمة، أثناء العلاج الكيميائي، قد يكون لديك خلايا دم بيضاء أقل من الطبيعية لمحاربة الجراثيم، لذلك من المرجح أن تصاب بالعدوى.

سيؤدي غسل يديك في كثير من الأحيان إلى تقليل فرصتك في الإصابة بالعدوى أثناء العلاج الكيميائي، تحدث مع طبيبك حول طرق أخرى لتقليل خطر الإصابة بالعدوى. يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور إذا لاحظت أي علامات على العدوى وخاصة الحمى.





-وذمة لمفية

إذا تمت إزالة الغدد الليمفاوية أثناء الجراحة، أو إذا أضر العلاج الإشعاعي بالعقدة الليمفاوية أو الوعاء، فقد لا يتمكن السائل اللمفاوي من التصريف بشكل صحيح، قد يتراكم السائل تحت جلدك وداخل جسمك، مما يؤدي إلى التورم. تسمى هذه الحالة الوذمة الليمفاوية.





-تساقط الشعر

يمكن لبعض أنواع العلاج الكيميائي أن تجعل شعرك يتساقط، هذه الحالة تسمى الثعلبة، عادة ما ينمو الشعر مرة أخرى بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من انتهاء العلاج.

قد يساعدك غطاء التبريد في الحفاظ على المزيد من شعرك، يتناسب غطاء التبريد بإحكام مع رأسك ويحافظ على برودة فروة رأسك قبل وأثناء وبعد العلاج الكيميائي. وجدت الدراسات أن مدى جودة عمل غطاء التبريد يعتمد على نوع العلاج الكيميائي الذي تتلقاه، تحدث إلى طبيبك حول غطاء التبريد قبل البدء في العلاج الكيميائي.

يختار بعض الأشخاص حلق رؤوسهم قبل أن يبدأ شعرهم في التساقط، أو ارتداء شعر مستعار أو قبعة أو وشاح أثناء العلاج الكيميائي.





-الغثيان والقيء

يمكن أن تجعلك علاجات السرطان تشعر بالغثيان في معدتك والقيء في بعض الأحيان، يشعر مرضى السرطان بالمرض بمجرد التفكير في علاج السرطان.

لحسن الحظ، يمكن أن تساعد الأدوية في السيطرة على الغثيان وتجعلك تشعر بتحسن، أخبر طبيبك عندما تشعر بالمرض حتى يتمكنوا من العثور على الدواء الذي يناسبك.

يمكن إدارة الغثيان بطرق أخرى أيضا، يستخدم بعض الأشخاص تقنيات الاسترخاء أو التنويم المغناطيسي أو الوخز بالإبر، للتعرف على أي من هذه الخيارات، تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان قد يكون مناسبا لك.

-مشاكل في التفكير وتذكر الأشياء

يمكن أن تسبب الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان صعوبة في التركيز أو تذكر الأشياء، يطلق على هذا أحيانا "الدماغ الكيميائي"، ويمكن أن يجعل من الصعب على مرضى السرطان القيام بوظائفهم أو مهامهم اليومية.

تشمل نصائح التعامل مع هذه المشكلة الحصول على الكثير من النوم، والنشاط البدني، وتدوين الملاحظات على خططك اليومية ووضع تذكيرات على هاتفك الذكي، والتركيز على مهمة واحدة بدلا من محاولة القيام بعدة أشياء في نفس الوقت.





-ألم السرطان

السرطان نفسه وعلاجاته قد يسبب الألم، يمكن أن يجعل الألم من الصعب القيام بأنشطتك العادية ويقلل من نوعية حياتك.

السيطرة على الألم هي جزء مهم من خطة علاج السرطان الخاصة بك، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من الألم. سيكتشف طبيبك سبب الألم وأفضل طريقة للسيطرة عليه.





-جلطات الدم (تخثر الأوردة العميقة)

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد العميق، عادة ما تتشكل هذه الجلطات في أسفل الساق أو الفخذ أو الحوض، ولكن يمكن أن تحدث أيضا في الذراع، في بعض الأحيان سوف ينقطع DVT ويذهب إلى الرئتين.

آثار جانبية أخرى

يمكن أن تسبب علاجات السرطان العديد من الآثار الجانبية الأخرى، بما في ذلك التعب وصعوبة الأكل والاكتئاب.

المصدر: cdc