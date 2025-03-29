تفاصيل جديدة يكشفها المدرب العام للزمالك بشأن التجديد لزيزو

كشف أيمن عبد العزيز، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل جديدة عن التجديد لنجم الزمالك أحمد سيد “زيزو”

وقال عبد العزيز: “المجلس يسير بشأن خطواته بشكل جيد، هو أخي وأنا أعرفه جيدًا، زملكاوي ومستمر في النادي، لأنه أفضل لاعب في مصر خلال آخر ثلاث سنوات، ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام”.

هدف زيزو أمام سيراميكا

وكان قد أكد أحمد سيد “زيزو” مجددًا مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية، بعدما قاد الزمالك لتحقيق فوز مثير على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، ليحجز الفريق الأبيض مقعده في نهائي كأس مصر.

شارك زيزو كبديل في الدقيقة 59 من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة ضمن نصف النهائي، وتمكن من ترك بصمته الحاسمة. ففي الدقيقة 90، أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى للحارس محمد بسام، ليمنح فريقه انتصارًا قاتلًا أشعل حماس الجماهير البيضاء في المدرجات.

لم يكن هذا الهدف مجرد فوز ثمين للزمالك، بل حمل أيضًا رقمًا مميزًا في مسيرة “الفتى الذهبي”، حيث وصل إلى الهدف رقم 100 في مشواره الاحترافي. سجل زيزو 87 هدفًا مع الزمالك، إلى جانب 5 أهداف مع ليرس البلجيكي، وهدفين لكل من ناسيونال ماديرا وموريرينسي البرتغاليين، بالإضافة إلى 4 أهداف بقميص منتخب مصر.

بهذا الإنجاز، يواصل زيزو إثبات قيمته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر، ويؤكد مجددًا أنه أحد الركائز الأساسية لنادي الزمالك، خاصة في اللحظات الحاسمة التي يحتاج فيها الفريق إلى لاعب قادر على صنع الفارق