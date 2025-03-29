رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة عيد الفطر

هنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة، والشرطة الباسلة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس قوى عاملة النواب: “بالأصالة عن نفسي بصفة خاصة؛ وعمال مصر بصفة عامة؛ أتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل؛ أن يحفظ الله مصر من كل شر، وأن تظل بلد الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.