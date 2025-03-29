كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رغبة العين الإماراتي في ضم نجم الزمالك أحمد السيد زيزو.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مصدر: العين الإماراتي يرغب في ضم أحمد زيزو والاستفادة منه في كأس العالم للأندية”.

إنجازات زيزو

أصبح أحمد مصطفى "زيزو" حالة استثنائية في الكرة المصرية منذ أن ارتدى القميص الأبيض للزمالك لأول مرة في 17 يناير 2019 أمام إنبي بالدوري المصري.

خلال خمسة أعوام ونصف، تحول اللاعب إلى أيقونة حقيقية، متفوقاً على جميع زملائه المصريين والأجانب في الأندية المحلية من حيث التأثير والفعالية.

سجل إنجازات غير مسبوق

160 مساهمة هدفية (86 هدفاً + 74 صناعة هدف).

263 مباراة رسمية بجميع البطولات.

متوسط مساهمة هدفية كل 1.64 مباراة.

الهداف التاريخي للفريق في العقد الأخير

تشير الإحصاءات إلى تفوق زيزو الواضح على جميع لاعبي الأندية المصرية منذ يناير 2019: