أسطورتا التنس وكرة القدم.. لقطة رائعة تجمع ميسي ودجوكوفيتش

أعرب نوفاك ديوكوفيتش، أسطورة لعبة التنس، عن بالغ سعادته بعد مقابلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وشارك نوفاك صورة جمعته بـ ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وعلق عليها قائلًا: "شرف لي أن ألتقي بهذا الرجل العظيم وعائلته. شكرًا ليو. إلى اللقاء قريبًا".

ميسي يرد علي تصريحات رافينيا

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على تصريحات البرازيلي رافينيا دياز، بعدما قلل من منتخب بلاده وقال سنسحق الأرجنتين.

منتخب الأرجنتين يفوز على نظيره البرازيلي

فاز منتخب الأرجنتين برباعية مقابل هدف على نظيره البرازيلي في تصفيات كأس العالم.

وكتب ميسي عبر حسابه على انستجرام قائلا: "هذا المنتخب الوطني يتحدث دائماً من خلال كرة القدم، سواء على أرضه أو خارجها".

وأضاف: “تهانينا على الأداء الرائع الذي قدمتموه الليلة الماضية، وأيضاً على الفوز ضد أوروجواي”.

الأرجنتين تتأهل لكأس العالم

يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026.