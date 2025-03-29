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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني وجه التهنئة للسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمة الإسلامية باليُمن والبركات. ومن جانبه، ثمن السيد الرئيس اللفتة الكريمة، مهنئاً رئيس الوزراء الباكستاني والشعب الباكستاني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، ومتمنياً أن يديم الله سبحانه وتعالى على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

استفادة باكستان من الخبرة المصرية الرائدة

أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء باكستان قد أعرب خلال الاتصال عن تقديره وإعجابه بالنجاح الذي حققته مصر في القضاء على مرض الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، مشيراً إلى رغبته في استفادة باكستان من الخبرة المصرية الرائدة وتجربتها المتميزة في هذا المجال، وهو الأمر الذي رحب به السيد الرئيس، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على تواصل الجانبين لبدء التعاون في هذا  المجال.

السيسي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عيد الفطر المبارك

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