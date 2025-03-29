العميد يصدم أحمد حجازي بشأن الانضمام لمنتخب مصر ويمنح الأمل لـ إمام عاشور

وقع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضحية رامز جلال في برنامج المقالب رامز إيلون مصر.

وكشف الفنان رامز جلال عن تصريحات الكابتن حسام حسن في برنامجه رامز ايلون ماسك وذلك خلال فيديو نشره عبر حسابه علي انستجرام .



وكتب رامز جلال :"العميد : نسبة انضمام أحمد حجازي للمنتخب 1% .. وإمام عاشور لما ترضى الجماهير عنه وعن سلوكياته هينضم بنسبة 90% .. واتمنى ادرب فريق النادي الاهلي.

قدم رامز جلال عبر برنامجه رامز ايلون مصر مدرب منتخب مصر كابتن حسام حسن قائلا: حلقة النهاردة غير مسبوقة في عالم البرامج التلفزيونية.

وأضاف خلال برنامج رامز أيلون ماسك: "معانا المدرب اللي مأثر فينا من واحنا صغيرين، هو الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين، صاحب الجول اللي صاعدنا في مونديال 90، ودلوقتي شايل فوق رأسه حلم المصريين".

وتابع: "معانا ومعاكم، الهداف التاريخي لمنتخب الساجدين، عميد لاعبي العالم، المدرب اللي خايف منه ومن اخوه، اللي في عصبيته ميعرفش ابوه .. حسام حسن".

مواعيد برنامج رامز ايلون مصر

يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025، بعد الإفطار مباشرة، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

تدور فكرة "رامز إيلون مصر" حول استدراج ضحية المقلب إلى المشاركة في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "جولدن تالنت"، إلى جانب النجمة نوال الزغبي، ونجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى رامز جلال، والمذيعة بسنت شمس، التي تلعب دور مقدمة برنامج المواهب.