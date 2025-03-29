مسلسل حكيم باشا الحلقة 29.. مصطفى شعبان يتفاجئ بأكذوبة ابنه المتوفى

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل حكيم باشا

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على بكاء "غزل- دينا فؤاد"، عقب سماعها الزغاريط وهي حزينة على وفاة ابنها، وكانت ستحاول أن تتخلص من حياتها لولا تدخل "لوما- يارا قاسم" وأخذت السكينة من يديها، بعد أن كانت سوف تقطع بها شرايين يديها حتى تنهي حياتها بسبب حزنها على ابنها.

مسلسل حكيم باشا

وجاء ضمن أحداث الحلقة التاسعة والعشرون محاولة "صفا- هاجر الشرنوبي" التخفيف على "حكيم- مصطفى شعبان"من حزنه وقهرته على وفاة ابنه، ثم تلقى خبر أن ولاد عم "شوشة- سلوى عثمان" سيطروا على القصر واعتدوا على رجالة "حكيم- مصطفى شعبان".

و كشفت "لوما- يارا قاسم" ل "حكيم- مصطفى شعبان" أن الولد الذي توفى ليس ولده، وأن "برنسه- سهر الصايغ" وأخواتها هما من اتفقوا مع "غزل- دينا فؤاد" والدكتور "خاطر- محمد العمروسي" على تنفيذ المخطط لكي "حكيم- مصطفى شعبان" يقتنع بأن الولد هو ابنه بعد أن قاموا بتزوير التحاليل.

مسلسل حكيم باشا

وانتهت الحلقة على حديث "واصل- رياض الخولي" مع "غراب- أحمد فهيم"، حيث أن "غراب- أحمد فهيم" كان يفكر في قتل والد "حكيم- مصطفى شعبان" بعد معرفة أن الولد مش ابن "حكيم- مصطفى شعبان" ، ولكن "واصل الذهبي- رياض الخولي" قال له إلا الحاج " رضوان الباشا- أحمد صادق" الرجل الطيب، وأكد عليه أنه لا يتخلص أيضا من "حكيم- مصطفى شعبان" إلا بعد أخذ المال الذي يتواجد بالجبل وانتهت الحلقة علي ذلك.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

ويعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

مسلسل حكيم باشا

مسلسل «حكيم باشا»، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم الفنان القدير أشرف زكي، إنجي سلامة وغيرهما، وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.