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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سميرة عبد العزيز: لقب أم العظماء شرف لي ولم أسعَ لأكون نجمة شباك

الفنانة سميرة عبد العزيز
الفنانة سميرة عبد العزيز
يوسف أيمن

،أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أن الأمر لم يكن مجرد اختيار فني، بل نابع من واقعها الشخصي وذلك في ردها على تساؤل حول سبب إصرارها على تقديم دور الأم

وقالت: أنا أم في الحقيقة، وسني مناسب تمامًا لهذا الدور، فمن الطبيعي أن أجسد شخصيات الأمهات على الشاشة. لا يمكنني مثلاً تقديم دور فتاة جامعية، ولذلك عندما عُرض عليّ مثل هذا الدور، رفضته فورًا، لأنني أُقدّر المصداقية في التمثيل."


وحول تلقيبها بـ "أم العظماء"، أوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن هذا اللقب لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة تجسيدها لأدوار أمهات شخصيات عظيمة في التاريخ.

وأضافت: قدّمت دور والدة الإمام محمد متولي الشعراوي، وأم الموسيقار محمد عبد الوهاب، وأم كوكب الشرق أم كلثوم، وغيرهم من الرموز المؤثرة، ومن هنا جاء لقبي "أم العظماء"."


وبسؤالها عن ما إذا كانت تطمح لأن تكون نجمة شباك كما يسعى بعض الفنانين، ردّت بثقة: "لم أفكر يومًا في ذلك، ولم يكن هذا هدفي على الإطلاق. كنت دائمًا أبحث عن الأدوار التي تترك أثرًا وتقدَّم بشكل راقٍ ومحترم، وهذا ما وجدته في أدوار الأم التي قدّمتها."
 

الفنانة سميرة عبد العزيز سميرة عبد العزيز أم العظماء

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