سميرة عبد العزيز: لم أندم على أي خطوة في حياتي

أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها راضية تمامًا عن مشوارها الفني، ولم تكن لتغير أي شيء في حياتها حتى لو عاد بها الزمن إلى الوراء.



وقالت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: “أنا التزمت بالطريق الذي رسمته لنفسي منذ البداية، وسرت وفقًا للمبادئ التي غرسها والدي بداخلي، ولم أخرج عنها أبدًا.”



عند سؤالها عن رأيها في مقولة "الفن غدار"، أجابت بحزم: "لا، لا أرى الفن بهذه الصورة، فهو مجال يمنح الكثير لمن يخلص له."



وأوضحت سميرة عبد العزيز أن والدها كان يعارض دخولها عالم التمثيل في البداية، بينما كانت شقيقتها تدرس في معهد الموسيقى العربية، وهو ما بدا وكأنه ازدواجية في الموقف.

لكنها كشفت أن موقف والدها تغيّر تمامًا بعدما شاهدها تسلّم على الرئيس جمال عبد الناصر خلال تكريمها، حيث قال لها: “مدام الفن مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر، فأنا لا أمانع أن تصبحي فنانة.”



وأضافت: "منذ تلك اللحظة، أصبح والدي أكبر داعم لي، وكان يقف بجانبي في كل خطوة من رحلتي الفنية."

