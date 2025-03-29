مصعب نزال العلي وزيرا للصحة في التشكيلة الحكومية السورية الجديدة

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، حيث تم تعيين الدكتور مصعب نزال العلي وزيرًا للصحة. ​

الدكتور العلي، المولود في محافظة دير الزور، هو جراح أعصاب بارز. حصل على شهادته الطبية من جامعة البعث في سوريا، ثم تابع دراسته في ألمانيا، حيث تخصص في جراحة الأعصاب واكتسب خبرة واسعة. ​

عُرف الدكتور العلي بمواقفه الوطنية ومشاركته المبكرة في الحراك الثوري السوري، مما أدى إلى اعتقاله في فترات سابقة. يُعتبر من أوائل الشخصيات الطبية التي انخرطت في دعم الثورة السورية. ​

يُتوقع أن يسهم الدكتور العلي، بخبرته الواسعة والتزامه الوطني، في تطوير القطاع الصحي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية، مع التركيز على تحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.​