موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش جنوب الإفريقي بالكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ستيلينبوش، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى بالكونفدرالية

مباراة الزمالك وستيلينبوش جنوب الإفريقى تقام فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل على ملعب استاد كيب تاون، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بكأس الكونفدرالية الإفريقية

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونظيره ستيلينبوش بكأس الكونفدرالية

تذاع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر قنوات “bien sports”، الناقل الحصري لمباريات البطولة .

