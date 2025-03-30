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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام أسامة: التحكيم يجامل الأهلي.. والزمالك لن يتأثر برحيل زيزو

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

أكد حسام أسامة، لاعب الزمالك السابق، أن التحكيم في الدوري المصري يميل لصالح النادي الأهلي، مما يسهم في تحقيقه للانتصارات.

وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة "ETC"، أن الأهلي غالبًا ما يحصل على ضربات جزاء في الدقائق الأخيرة من المباريات دون مبرر واضح، متسائلًا عن سبب طلب الفريق لحكام أجانب قبل مواجهة الزمالك، رغم الدعم التحكيمي الذي يحظى به محليًا.

وأشار أسامة إلى أن الأهلي كان من الأولى أن يدعم الحكام المصريين بدلًا من إثارة الجدل في موسم استثنائي، خاصة أنه أحد الأندية الكبرى في الكرة المصرية.

كما تحدث عن أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أنه أحد أفضل اللاعبين في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكان الأجدر تجديد عقده بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية، لا سيما أن النادي حصل على عائد مالي كبير من البطولة.

وأضاف أن زيزو قدم الكثير للزمالك، لكنه شدد على أن الفريق لن يتأثر برحيله، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن معروفًا قبل انضمامه للنادي الأبيض، حيث شهدت مسيرته تطورًا كبيرًا خلال وجوده مع الفريق.

وختم أسامة تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة ولا يعتمد على لاعب واحد، موضحًا أن النادي قادر دائمًا على صناعة نجوم جدد والاستمرار في المنافسة على البطولات.

الأهلي الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل زيزو

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