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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لا تكونوا كالتي نقضت غزلها.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 3 أفعال بعد رمضان

أفعال بعد رمضان
أفعال بعد رمضان
أمل فوزي

قال الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي: الزموا طاعة الله عزّ وجلّ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا، وإياكم والانتكاس والحور بعد الكور.  

إياكم والانتكاس

وحذر “ البعيجان” خلال خطبة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد الأول من شهر شوال 1446هـ من المسجد النبوي، من أن تزل قدم بعد ثبوتها فاسألوا الله سبحانه وتعالى الثبات إلى الممات .

وحث المصلين على حسن الظن بالله عزّ وجلّ وأبشروا فإن الله عليم بكم، ولن يضيع عملكم ولن يخيب آمالكم، مضيفًا: أسعد الله صباحكم اليوم بالعيد ، وأكرمكم بالحسنى والمزيد.

وتابع: وأدام فيكم البِشر والبُشرى بكل جديد، فهنيئا لكم العيد السعيد يوم الفطر المجيد ، منوهًا بأن قد أشرق عليكم عيد الفطر بنسماته بعبقه ونوره، وقد شرع لكم أن تفرحوا فيه بنعم الله ومكرماته بفضله وجوده وهباته.

ونبه إلى أن الفرح بالعيد شعيرة من شعائر الدين وشعار يتميز به المسلمين كلهم يودعون به موسمًا قد كللوه بحلل الطاعات وأنواع العبادات وجميل الدعوات، لقول الله تعالى :  (قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ، فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ).

من شعائر الدين

وأشار إلى أن للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، داعيًا المسلمين بنثر مشاعر الفرحة والأفراح والسعادة والصفاء والانشراح، مجددين روح الأخوة والصلة والود والحب والبر والعهد.

وأضاف:  خذوا زينتكم والبسوا الجديد واشكروا الله العزيز الحميد، وحث على حمد الله على تمام شهر رمضان وأداء زكاة الفطر والاستقامة على دينكم.

وأفاد بأنه قد شرع الله تعالى لكم عيدين في كل عام عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد أتى كل منهما بعد ركن من أركان الإسلام، وعيد الفطر جاء بعد الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان، شرع العيد فرحة بإكمال الصيام وإتمامه، وعيد الأضحى جاء بعد الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام.

 

إياكم والانتكاس خطيب المسجد النبوي في خطبة الفطر خطبة الفطر من المسجد النبوي لا تكونوا كالتي نقضت غزلها خطبة الفطر الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي

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