قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع زيادة الطلب.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق
إعلام إسرائيلي: الضغط العسكري يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر الشديد
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يخشى انهيار ائتلافه الحاكم مقابل صفقة تبادل الأسرى
ترامب يشارك في إفطار رمضاني| رسالة محبة للمسلمين من البيت الأبيض.. ماذا قال؟
آخر يوم في رمضان.. استقرار الطقس على معظم أنحاء مصر
خطيب المسجد النبوي: أشرق عيد الفطر بنوره فانشروا الفرح والبسوا الجديد واشكروا الله
لا تكونوا كالتي نقضت غزلها.. خطيب المسجد النبوي يحذر من 3 أفعال بعد رمضان
خطيب المسجد النبوي يحذر المسلمين من الانتكاس بعد الطاعة والحور بعد الكور
مصرع قائدي دراجتين بخاريتين وإصابة آخرين في تصادم بالعياط
خطيب المسجد النبوي: عيد الفطر فرحة صيام وعبادة ودعوة للاستقامة
تعرف على مواعيد القطارات المخصوصة خلال أيام عطلة عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: نتنياهو يخشى انهيار ائتلافه الحاكم مقابل صفقة تبادل الأسرى

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر سياسي، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالقلق من أن تكون صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في قطاع غزة قد تؤدي إلى انهيار ائتلافه الحاكم. 

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة عن مصدر أمني آخر أن مزاعم الحكومة الإسرائيلية بشأن التقدم في المفاوضات المتعلقة الأسرى لا تستند إلى دعم حقيقي من فريق التفاوض.

 وأكد المصدر أن الضغط العسكري المتزايد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة لخطر شديد.

وتابع المصدر الأمني قائلاً: "الكرة لا تزال في مكانها، ولا يبدو أن هناك تقدماً ملموساً حتى الآن، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد الذي قد يكون قادراً على فرض صفقة تبادل على نتنياهو".

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن هناك اعتقاداً سائدًا بأن نتنياهو قد عيّن رون ديرمر رئيسًا لفريق التفاوض بهدف منع أي تقدم غير مرغوب فيه في العملية.

 وبينما تزداد حدة العمليات العسكرية، يُتوقع أن يرتفع عدد جثث المخطوفين في غزة مع تصاعد الهجوم العسكري.

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى حركة حماس قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

مرتضي منصور

أحمد مرتضى منصور يُجري جراحة ناجحة.. ووالده يوجّه رسالة مؤثرة

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

البنوك

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة العيد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حسام حسن

إعلامى يفجر مفاجأة بشأن أزمة تصريحات حسام حسن

منتخب الناشئين

منتخب مصر تحت 17 عامًا.. تحضيرات مكثفة ورؤية تكتيكية لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

طائرة الزمالك

الزمالك يُعلن قائمة فريق السيدات في بطولة أفريقيا للطائرة

بالصور

ضع الفسيخ في الماء لمدة 24 ساعة قبل تناوله

الفسيخ
الفسيخ
الفسيخ

طريقة عمل الغريبة بشكل محترف

طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد