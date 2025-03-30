قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير حدائق الحيوان: إلغاء الإجازات وتوزيع الحيوانات استعدادا للعيد
أسعار الذهب الآن على مستوى جميع الأعيرة
هل المسافر من السعودية إلى مصر اليوم يفطر أم يصوم؟.. الإفتاء تجيب
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
كل ما تريد معرفته عن تطبيق دعم المستثمرين الجديد من وزارة الصناعة والنقل
بمذكرتين قانونيتين.. الأهلي يرد على قرارات اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة
جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنه
هل يجوز زيارة المقابر يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
عقب انخفاضه.. أسعار الدولار الآن في جميع البنوك
فرص عمل جديدة في الإمارات.. الشروط ومدة وطرق التقديم للراغبين بالسفر
موعد بيع كراسات الشروط لـ إسكان محدودي الدخل
وفاة نيافة الأنبا باخوميوس شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

متى تفضى.. فهد الكبيسي يستعد لطرح أحدث أغانيه في عيد الفطر

فهد الكبيسي
فهد الكبيسي
سعيد فراج

يستعد الفنان الخليجي فهد الكبيسي، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم متى تفضى، تزامنا مع عيد الفطر المبارك. 

وطرحت الشركة المنتجة، برومو أغنية متى تفضى لـ فهد الكبيسي، معلنة عن طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

أحدث أغاني فهد الكبيسي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان فهد الكبيسي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية حبك صار لـ فهد الكبيسي، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، توزيع موسيقي مدارا وطارق لحجيلي.

فهد الكبيسي - العشق دمعة

وفي شهر سبتمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية «العشق دمعة» لـ فهد الكبيسي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني فهد الكبيسي

في شهر سبتمبر 2024، طرح المطرب فهد الكبيسي أول أغنية باللهجة المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية بعنوان مصلحتك وتعد تجربة مميزة اراد بها الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري بعد ما نجح في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.

مصلحتك لـ فهد الكبيسي، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي الأغنية تم تصويرها مع المخرج على أبو طالب بصورة مبهرة في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة ، وارتدى الكبيسي أزياعبرت بصورة كبيرة عن فكرة ومضمون الكليب الذي يخاطب فيه الكبيسي أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون الا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.

وقبل عامين طرح فهد الكبيسي، أحدث ألبوماته وضم 4 أغنيات هم: (الضمة، تعال، بالملي، عن الغيمة)، وجاجءت أغنية الضمة في مقدمة الأكثر استماعا محققة 132 ألف مشاهدة في يوم، وبعدها أغنية بالملي محققة 92 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وقبلها طرح الفنان فهد الكبيسي، أغنيتين له، الأولى بعنوان أغني، بينما الأغنية الثانية تحمل اسم يوسفي الحلا، وذلك عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

فهد الكبيسي عيد الفطر متى تفضى أغنية متى تفضى أغاني فهد الكبيسي المطرب فهد الكبيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني ابو ريدة

قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته

ليلة القدر 2025

متى ظهرت علامات ليلة القدر 2025؟ إعجاز قرآني بالأدلة يوكد حدوثها في هذه الليلة

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة في رمضان

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

عدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص بعد تعديلها رسميًّا

أرشيفية

أول تعليق رسمي من السعودية على إغلاق فروع «بلبن» في المملكة

مرتضي منصور

أحمد مرتضى منصور يُجري جراحة ناجحة.. ووالده يوجّه رسالة مؤثرة

البنوك

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة العيد.. تفاصيل

الصيام

أسافر إلى مصر وأصل قبل المغرب فهل أصوم أم أفطر؟ الأزهر للفتوى يجيب

ترشيحاتنا

برشلونة

برشلونة في مهمة صعبة ضد جيرونا بالدوري الإسباني

بشير التابعي

بشير التابعي: كنا بنخاف من جمهور الأهلي مش من اللعيبة

حسام حسن

ناقد رياضى يشن هجوماً على حسام حسن..تفاصيل

بالصور

تعرف على خطوات لتجنب أضرار الفسيخ

خطوات تجنب أضرار الفسيخ
خطوات تجنب أضرار الفسيخ
خطوات تجنب أضرار الفسيخ

عادة مفضلة .. ما هي مخاطر تناول البسكويت مع الشاي؟

بسكويت
بسكويت
بسكويت

طريقة عمل الغريبة بشكل محترف

طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف
طريقة عمل الغريبه بشكل محترف

فيديو

صورة من الفيديو

تحقيق عاجل| فيديو لشابين في حالة «زومبي» بسبب الاستروكس يثير الرعب في شبرا الخيمة.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد