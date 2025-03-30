متى تفضى.. فهد الكبيسي يستعد لطرح أحدث أغانيه في عيد الفطر

يستعد الفنان الخليجي فهد الكبيسي، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم متى تفضى، تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وطرحت الشركة المنتجة، برومو أغنية متى تفضى لـ فهد الكبيسي، معلنة عن طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أحدث أغاني فهد الكبيسي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان فهد الكبيسي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية حبك صار لـ فهد الكبيسي، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، توزيع موسيقي مدارا وطارق لحجيلي.

فهد الكبيسي - العشق دمعة

وفي شهر سبتمبر الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية «العشق دمعة» لـ فهد الكبيسي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني فهد الكبيسي

في شهر سبتمبر 2024، طرح المطرب فهد الكبيسي أول أغنية باللهجة المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية بعنوان مصلحتك وتعد تجربة مميزة اراد بها الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري بعد ما نجح في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.

مصلحتك لـ فهد الكبيسي، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي الأغنية تم تصويرها مع المخرج على أبو طالب بصورة مبهرة في أحد القصور الفاخرة بالقاهرة ، وارتدى الكبيسي أزياعبرت بصورة كبيرة عن فكرة ومضمون الكليب الذي يخاطب فيه الكبيسي أصحاب المصلحة الذين لا يظهرون الا في أوقات المصالح ثم يختفون بعد ذلك.

وقبل عامين طرح فهد الكبيسي، أحدث ألبوماته وضم 4 أغنيات هم: (الضمة، تعال، بالملي، عن الغيمة)، وجاجءت أغنية الضمة في مقدمة الأكثر استماعا محققة 132 ألف مشاهدة في يوم، وبعدها أغنية بالملي محققة 92 ألف مشاهدة عبر يوتيوب.

وقبلها طرح الفنان فهد الكبيسي، أغنيتين له، الأولى بعنوان أغني، بينما الأغنية الثانية تحمل اسم يوسفي الحلا، وذلك عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.