الاحتلال: تواصل العمليات في جبل الشيخ السوري لحماية سكان الجولان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلن جيش الاحتلال، أن قواته دخلت مواقع لم تدخلها من قبل في جبل الشيخ السوري الأسبوع الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال أنه نفذ عمليات دفاعية على قمة جبل الشيخ بزعم تحييد التهديدات.

وأوضح جيش الاحتلال أنه سيواصل عملياته ضد البنية التحتية على قمة جبل الشيخ لحماية أمن سكان مرتفعات الجولان.

وفي سياق آخر: أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 100 ألف مصل، أدوا صلاتي العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم بالجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

صلاة العشاء في الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن 100 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح وختم القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".