نادس ليجانيس: تمت سرقتنا أمام ريال مدريد

أعرب نادي ليجانيس عن استيائه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الميرنجي (3-2) ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وكان ليجانيس قد تقدم في النتيجة (2-1)، قبل أن يتمكن ريال مدريد من قلب الطاولة لصالحه، وسط جدل تحكيمي أثارته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وشكك ليجانيس في صحة الهدفين الأول والثالث اللذين سجلهما كيليان مبابي، معتبراً أن ركلة الجزاء التي حصل عليها أردا جولر في الهدف الأول غير صحيحة، بالإضافة إلى وجود مخالفة محتملة على رودريجو جويس قبل الهدف الثالث.

كما طالب الفريق بالحصول على ركلة جزاء في لعبة جمعت جود بيلينجهام ودييجو.

وعبّر المدرب بورخا خيمينيز وعدد من لاعبي ليجانيس عن استيائهم من أداء الحكم جونزاليس فويرتس، معتبرين أن قراراته أثرت على نتيجة اللقاء.

من جانبه، نشر النادي تغريدة ساخرة عقب المباراة قال فيها: "وفوق كل ذلك، سرقوا منا ساعة أيضا اليوم..."، في إشارة إلى التحكيم وكذلك التحول إلى التوقيت الصيفي في إسبانيا، الذي أدى إلى فقدان ساعة من الليل.