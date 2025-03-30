استعدادا للعيد .. التموين : خطه لاستمرار تشغيل المخابز البلدية بالفيوم

بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات سامح شبل وكيل وزاره التموين بمحافظة الفيوم بضرورة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك باتخاذ اللازم نحو الاستعداد لعيد الفطر المبارك وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للمواطنين خلال فتره عيد الفطر المبارك.

قام سامح شبل وكيل الوزارة بتشكيل غرفه عمليات بديوان المديرية وكذا في الإدارات الفرعية لمتابعه الحالة التمويني ومتابعه الأسواق والعمل على مراقبه المنتجات المعروضة وتلقى أي شكاوى من المواطنين واتخاذ اللازم ضد أي مخالفات وكذلك عمل تقرير يومي بما يتم وابلاغ الوزارة والجهات المعنية

وتم عمل خطه لاستمرار تشغيل للمخابز البلدية بدائرة المحافظة لتوفير الخبز في فتره العيد وكذا عمل نوباتجيه للمرور ومراقبه تشغيل المخابز.

تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية وتحقيق ضبط الاسعار وتوفير السلع الاستراتيجية واتاحتها بالأسواق ومنافذ البيع والمعارض بدائرة المحافظة بأسعار اقل من مثيلاتها بالسوق الحر وبالكميات المناسبة وبجوده عالية للمستهلكين.

كما تم العمل على توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بفروع الشركة المصرية للجملة والاسواق والمحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

تم عمل حملات والمرور على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من جوده المنتجات المعروضة وخاصه حلويات العيد ومدى صلاحيتها للاستهلاك والتأكد من مصدرها وجودتها واتخاذ اللازم في حاله وجود مخالفات كما تم عمل عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة السلع الأساسية.

تم صرف كميات القمح اللازمة للمطاحن وتشغيلها والعمل على توفير الدقيق اللازم بأرصدة كافيه وصرف الدقيق للمخابز بأيام العيد مسبقا وجارى متابعه ومراقبه المطاحن واتاحه الصرف للمخابز.

تم توفير كميات كافيه من أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية ومتابعه توافرها ومراقبه توزيعها بدائرة المحافظة والوقوف على مدى وجود ارصده باستمرار بالمستودعات في حاله الطوارئ كذلك متابعه محطات التعبئة والمرور عليها باستمرار.

تم عمل مجموعات عمل لمتابعه استمرار عمل محطات الوقود خلال ايام العيد والتأكد من توفر جميع المواد البترولية سولار – بنزين بأنواعه – عاز طبيعي ومتابعه عمليات شحن المواد البترولية ومتابعه ارصده المحطات والوقوف على موقف توفر المنتجات البترولية.

تم التنبيه باستمرار عمل بدالين التموين ومشروع جمعيتي بصرف السلع التموينية للبطاقات التموينية وكذلك متابعه الصرف من فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وتوافر السلع التموينية بالكميات والأرصدة الكافية.

العمل على توافر السلع الحرة بالأسواق حيث تم وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة والمنافذ التابعة للخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة والسلاسل التجارية والمولات وتنظيم العديد من المعارض والشوادر بمختلف مناطق المحافظة.

مخالفات تموينية

اسفرت حملات اليوم عن تحرير 72 مخالفة تموينية من المخالفات وهي ضبط صيدليه يقوم مدير الصيدلية بطمس الأسعار الرسمية من على علب الأدوية وتم تحريز عدد 69 عبوه وتحرير محضر بمعرفة هيئة الدواء المصرية- ٤٨٠ كيلو دقيق بلدى مدعم خاص بالمستودعات الأهلية قبل بيعة بالسوق السوداء- ١٥ كيلو جرام رنجة فاسدة وغير صالحه للاستهلاك الادمي- 6 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي 300كجم- 7 شكارة دقيق مخابز- 110 كجم أسماك منتهية الصلاحية- 11 كجم اسماك رنجة منتهية الصلاحية كما تم تحرير عدد 35 محضر للمخابز ما بين تصرف ، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه و عدم نظافة ادوات العجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واكد سامح شبل وكيل الوزارة على الأجهزة الرقابية بالمديرية والادارات الفرعية سواء الرقابة التموينية والرقابة التجارية بضوره التواجد المستمر وتكثيف المرور على الأسواق والمحلات العامة والانشطة التموينية وضبط اي مخالفات واتخاذ اللازم قانونا.، كما تم التأكيد على ضرورة تلقى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حل أي مشكلات والربط مع غرفه عمليات المحافظة والوزارة مع اخطار غرفة العمليات بنتائج الحملات اليومية وتقديم تقرير عن موقف السلع والاسواق وما تم من اجراءات يتم عرضه يوميا.