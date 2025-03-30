برشاقة ملفتة.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم

وتألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ظهرت مرتدية فستانا قصير باللون الأسود و نسقت معه بلوفر باللون البيج وأكملت إطلالتها ب كولون شفاف و طويل.

وانتعلت أسما إبراهيم حذاء هاف بوت باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و غير المبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، أبقت أسما إبراهيم على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.