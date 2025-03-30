النيابة تحقق في واقعة استدراج شاب سوري وتصويره بسبب خلافات سابقة

تجري نيابة أول وثالث أكتوبر تحقيقاتها مع 3 طالبات وشابين؛ بعد اتهامهم باستدراج شاب “سوري الجنسية” إلى شقة سكنية في الحي السابع، وتصويره، وسرقة متعلقاته الشخصية؛ بسبب خلافات سابقة بينه وبين إحدى الطالبات.

استدراج شاب سوري لشقة في القاهرة

كشفت التحريات الأولية، أن الطالبة قدمت بلاغا تتهم فيه الشاب بابتزازها؛ مما دفعها إلى الاستعانة بزميلاتها، وشابين آخرين؛ لاستدراجه إلى الشقة، حيث تمت مواجهته بتلك الادعاءات، قبل أن يتم تصويره وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، والاستيلاء على بعض متعلقاته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي تستكمل التحقيقات؛ لكشف كل الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.