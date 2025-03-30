عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح شخصا ملقى في الشارع به بعض الإصابات، بمحافظة قنا، والادعاء بتعرضه للضرب.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ اليوم 30 مارس، تبلغ لقسم شرطة قنا من (سمسار عقارات "مصاب بإصابات سطحية مختلفة "مفتعلة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (مالك مقهى – مقيم بدائرة مركز شرطة قنا)؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته المنوه عنها، لوجود خلافات مالية بينهما.

وبإعادة مناقشة المبلغ، اعترف بقيامه باختلاق الواقعة، وافتعال مشهد تمثيلي أمام المواطنين يفيد بقيام آخرين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته؛ لإلقاء التهمة على المذكور، للمماطلة في سداد مديونية عليه لصالح المشكو في حقه.

وباستدعاء الأخير وسؤاله؛ أفاد بأن المتهم مدين له بمبلغ مالي، وأنه ادعى ذلك الموقف؛ للتهرب من سداد المديونية.

واتخذت الإجراءات القانونية.