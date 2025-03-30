هل قتل يوسف عمر غادة عبد الرازق في مسلسل شباب امرأة

منذ بداية مسلسل شباب امرأة والشكوك تدور حول هوية قاتل شفاعات شخصية غادة عبد الرازق في الدراما الرمضانية المثيرة في أحداثها وتطوراتها، وتُعد شخصية إمام التي يؤديها يوسف عمر واحد من أبرز المتهمين وذلك لعدة أسباب:

1 - غادة عبد الرازق هي من تسببت في ضياع داليا شوقي منه

حيث كانت حريصة على معاملة داليا وأهلها بأسلوب سيء خلال زيارتهم له في المستشفى، وحرصت على إبلاغها بزواجها من يوسف عمر.



2 - تسبب خبر زواجه منها في موت والدته

خلال وجود والدة إمام في العناية المركزة، كان خبر زواجه من المعلمة شفاعات سببا في تدهور حالتها ووفاتها.

3 - طرد غادة له من المنزل وتهديده بوصولات الأمانة

كان القشة التي قصمت ظهر شخصية يوسف عمر، هو طرد المعلمة شفاعات له من المنزل، بعدما زارتها داليا شوقي وأخبرتها أنه جاء لمنزلها لتخريب مشروع زواجها.



4 - إهانة شفاعات له

كرجل شعر يوسف عمر بالإهانة، خاصة أنها طردته أمام العاملين لديها وعلى رأسهم حسبو (محمد محمود) ورمت ملابس أمام أهل الحارة.



5- خسر كل شيء

شخصية إمام تعتبر خسرت كل شيء حبيبته ووالدته وشفاعات والمنافع المادية التي كانت تمنحها له فضلاً عن تهديدها له بالحبس إذا ظهر أمامها مرة أخرى.



ويؤدي النجم الشاب يوسف عمر دور الشاب القروي الساذج إمام الذي يترك قريته ويتجه للعمل كطبيب في القاهرة، حيث يسكن في غرفة على السطح لدى المعلمة شفاعات التي تعجب به وتحاول إغواؤه.



مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا ويشارك يوسف عمر البطولة مع غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.