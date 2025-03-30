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لو حد كان بيغش وأنا سمعته كده حرام؟.. علي جمعة يجيب
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لو حد كان بيغش وأنا سمعته كده حرام؟.. علي جمعة يجيب

طفل يسأل الدكتور علي جمعة
طفل يسأل الدكتور علي جمعة
محمد شحتة

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على عدد من أسئلة الأطفال في برنامج "نور الدين والدنيا" الذي يذاع في رمضان.

وأجاب علي جمعة، على سؤال أحد الأطفال: “لو حد كان بيغش وأنا سمعت الإجابة، كده حرام ولا حلال؟”، منوها بأن هذا ليس حراما، فالإثم على من غشش وغش، أما الذي سمع الإجابة فليس عليه وزر.

وتابع: خلي بالك، إنت مش هتفهم الإجابة إلا إذا كنت مذاكر، فالإجابة ذكِّرِتَك بما ذاكرته، أما إذا كنت مش مذاكر فلن تفهم ما يقال حولك.

كما أجاب على سؤال: "لو لقيت حد تعبان في اللجنة وغششته في الامتحان هل كده حرام؟"؛ أن الغش حرام لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- (من غشنا فليس منا) فهذا حرام.

وأجاب علي جمعة، على سؤال: “لو اشتريت حاجة من حد وبعتها بسعر أغلى منها؛ هل كده حرام؟”، قائلا: “هذا هو البيع والشراء، وهذا حلال”.

ورد علي سؤال: “هل قطع جزء من الحاجب حرام؟”، قائلا: إن النبي نهى عن النمص، فممنوع تغيير خلقة الله- تعالى-.

وأجاب كذلك على سؤال: "لو كلب في الشارع تعرض لنا بأذى؛ فوضعنا له سمًّا في الأكل، هل حرام؟" منوها أن الكلب كان سببا في بعض الناس من الرجال أو النساء الجنة، فالكلب المسعور يجب أن نبلغ عنه الجهات المختصة للتعامل معه.

وأجاب على سؤال: “لو أنا شتمت واحد في السر، كده حرام؟”، بأن هذا من سوء الأدب، وعلى الشخص في هذا الوقت أن يستغفر الله.

وأجاب على سؤال: “لو أنا ماشي في الشارع ولقيت 5 جنيه على الأرض، هل كده رزق؟ ولا الفلوس دي حرام؟”، منوها بأن هذه الفلوس رزق لصاحبها، وهذا ما يسمى اللقطة، ولها أحكام كثيرة.

الدكتور علي جمعة الأزهر الشريف أسئلة الأطفال نور الدين والدنيا الإجابة الغش

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