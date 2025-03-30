أحمد حسن: عمل التوأم في قيادة منتخب مصر يتحتم عليهم قبول النقد

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، أن حسام حسن وابراهيم حسن أكن لهم كل تقدير واحترام، مشيرا إلى أنه اعتبرهم "عشرة العمر"، ولكن دائما لديهم مشكلة بأنهم يعتبرون أنفسهم فوق النقد.

وقال أحمد حسن، خلال لقاء له لبرنامج "سابع سما"، عبر فضائية "النهار"، إن حكم عمل التوأم في قيادة منتخب مصر، يتحتم عليهم أن يتقبلوا النقد، خاصة أنهم في مكانة كبيرة.

قوام المنتخب

وتابع نجم منتخب مصر الأسبق، أنه أكدت أن الجهاز الفني لا يحضر للقاءات، خاصة أن قوام المنتخب من الأهلي والزمالك وبيراميدز، ولم اقصد الإساءة لجهاز المنتخب من هذا التصريح، مثلما اعتقد حسام وإبراهيم حسن.