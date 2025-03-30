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وزن زوجتي 150 كيلو فهل يحق لي الزواج بغيرها؟.. رد مفاجئ لـ مبروك عطية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزن زوجتي 150 كيلو فهل يحق لي الزواج بغيرها؟.. رد مفاجئ لـ مبروك عطية

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
أحمد سعيد

أجاب الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، عن سؤال ورد إليه من أحد المتابعين له حيث يقول "ازداد وزن زوجته حتى وصل إلى 150 كيلوجرامًا وأصبح يصعب معاشرتها، فهل يحق الزواج بغيرها ؟".

وأكد «عطية»، عبر فيديو نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن هذا الأمر يسهل معالجته فقط باتباع الزوجة لنظام غذائي ينقص من وزنها الزائد، فتنفرج الأزمة.

وتساءل مبروك عطية، في رده على السائل، «هل كانت بهذا الوزن عندما تزوجتها؟!»، وإذا عكسنا الوضع وأصبح وزنك 150 كيلو فهل كانت ستتركك، أو ترفع قضية خلع لتتزوج غيرك؟! وما الضامن لك بأن الزوجة الجديدة لم تحصلها وتصل إلى هذا الوزن؟!» .

وأضاف «الذهاب بها إلى طبيبة هو الحل الوحيد لك لتحدد لها نظامًا غذائيًا تسير عليه لتصبح 70 كيلوجرامًا وتحل المشكلة، ولا تدخل نفسك في مشاكل جديدة».

يذكر أن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، استدعى الدكتور مبروك عطية لإبلاغه مثوله للتحقيق في جلسة قادمة بسبب شكاوى قدمت ضده من بعض الأساتذة.

التحقيق مع الدكتور مبروك عطية

وقدم عدد من أساتذة جامعة الأزهر، شكوى ضد الدكتور مبروك عطية بسبب حلقات "كلام مبروك" حيث اعتبروا أن المحتوى الذي يقدمه مبروك عطية يتنافي مع سمت العالم الأزهري وفيه إهانة لمكانة علماء الأزهر.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أن الدكتور مبروك عطية، على المعاش وهو الآن أستاذ متفرغ بالجامعة، وبالتالي فليس هناك مسئولية ملقاة على الدكتور مبروك عطية من إدارة الجامعة لأن خرج على المعاش.

وأوضح المصدر أن لجنة التحقيق مع الدكتور مبروك عطية، سيتولاها الدكتور حامد أبو طالب، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وهو رئيس لجنة التحقيقات بالجامعة.

وتوقع المصدر أن يشرح الدكتور مبروك عطية وجهة نظره من البرنامج الذي يذاع خلال شهر رمضان، منوها أن العقوبة لن تكون بعيدة عن توجيه اللوم أو التنبيه على الدكتور مبروك عطية.

برنامج كلام مبروك

ومن ضمن حلقات الدكتور مبروك عطية، استضافته للمطرب سعد الصغير، الذي تلا آيات من القرآن على الهواء، وكذلك استضافته لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وبدأ اللقاء بحوار طريف عندما سأل مبروك عطية ضيفه قائلاً: “ كل بنت هتشوفها هتقولها عود البنات شاكك؟”، في إشارة إلى الأغنية الشهيرة (عود البطل). ورد شاكوش مازحًا: “ لا، هقولها سكر محلي محطوط عليه كريمة”.

هذا الرد أثار إعجاب الداعية، الذي علّق قائلاً: “ الله!”، لكن الحديث لم يتوقف هنا، فقد أكمل شاكوش قائلاً: “كعبك محني والعود عليه القيمة”. عندها قاطعه مبروك عطية متسائلًا: “ إنت شوفت كعبها منين يا حسن؟”، ليرد الأخير بعفوية: “شوفت كعبها وهي ماشية، أنت مشوفتش كعب بنات قبل كده؟”.

لم يتردد الداعية في الرد قائلاً: “واللي خلق الخلق لا شفت كعب ولا غير كعب"، لكن شاكوش واصل ممازحته قائلاً: "ما شوفتش في الحقيقة يبقى شوفت في التلفزيون”.

وانتقل مبروك عطية، إلى الحديث عن الجانب الديني في حياة حسن شاكوش، وطرح عليه سؤالًا جادًا: “هو إنت لو صليت، خايف ربنا يتقبل صلاتك ويتوب عليك من الغنا؟ هل إنت معتقد إن غناك معصية لله فخليني ماشي زي ما أنا وربنا ميتوبش عليا؟”.

جاء رد شاكوش مفاجئًا، إذ قال: “ أنا أمنية حياتي، عايز بعد ما أبطل وربنا يتوب عليا، أكون إمام جامع”.

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