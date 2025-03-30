عمر مرموش يحقق رقما مميزا في تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجح الدولي المصري عمر مرموش في قيادة فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز ثمين على بورنموث بنتيجة 2-1، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك مرموش في اللقاء كبديل خلال الشوط الثاني، حيث حل محل النرويجي إيرلينج هالاند، ولم تمضِ سوى لحظات حتى تمكن من تسجيل هدف الفوز، بعدما تابع تمريرة متقنة من زميله البديل مات أوريلي، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، رفع مرموش رصيده من المساهمات التهديفية هذا الموسم إلى 34 مساهمة، مقسمة بين 21 هدفًا و13 تمريرة حاسمة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن مرموش يحتل مركزًا متقدمًا بين أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف هذا الموسم على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، حيث لا يتفوق عليه سوى البرازيلي رافينيا (44 مساهمة)، والمصري محمد صلاح (43 مساهمة)، والفرنسي عثمان ديمبيلي (35 مساهمة)، مع استثناء ركلات الجزاء من الإحصاء.

يذكر أن مرموش كان قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليواصل تألقه في الملاعب الأوروبية.